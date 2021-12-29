Муниципальные депутаты требуют от Беглова сохранить концепцию парка "Тучков буян"

Чиновники направили в адрес губернатора коллективное обращение.

Муниципальные депутаты поставили ультиматум губернатору Петербурга Александру Беглову: парк "Тучков буян" или отставка. Чиновники направили в адрес губернатора коллективное обращение с требованием сохранить согласованную ранее с жителями и гражданскими активистами концепцию парка "Тучков буян" без судебного квартала. Под обращением свою подпись поставили 53 депутата из 30 муниципалитетов. Информация появилась на странице "Открытый Южно-Приморский" ВКонтакте.

Мы, муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, представляющие интересы жителей, призываем губернатора Александра Беглова подать немедленно в отставку, если проект парка "Тучков буян" не будет реализован в той концепции, которую согласовали горожане – без судебного квартала! говорится в посте

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что власти Петербурга намерены отказаться от строительства парка в пользу судебного квартала. Однако в пресс-службе администрации вице-губернатора Николая Линченко сообщили, что пока все по-прежнему, и информации от отмене планов в аппарат не поступало.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на участке напротив набережной Макарова планируется основать и судебный квартал, и парк. Спустя несколько дней стало известно, что власти Петербурга действительно изменят проект парка "Тучков буян".

Ранее Беглов говорил о проекте как о "новой достопримечательности". Начало реализации проекта откладывалось несколько раз, так как не были ясны источники финансирования. Судебный квартал при этом планировалось построить около гостиницы "Охтинская", против этого выступали местные жители.

Фото: park-spb.ru