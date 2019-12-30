В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа

Ученые пытаются побороть смертельный штамм.

CNN: в США начали разработку вакцины против смертельной пневмонии нового типа. Клинические испытания препарата могут занять у специалистов несколько месяцев. Спустя год ее может быть начнуть проверять на человеческих пациентах. Над лекарством работают медики из национального института здоровья NIH. Об этом заявил глава национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци. Над проблемой также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

Напомним, что первая вспышка данного заболевания зарегистрирована в конце 2019 года в Ухани. Затем распространение пневмонии продолжилось по Китаю и за его пределами. Накануне от коронавируса погибла третья жертва.

Ранее Piter.tv писал о том, что китайский коронавирус переходит от человека к человеку.

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