У остальных пациентов болезнь не подтвердилась.

В Таиланде зафиксировали первый случай пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Болезнь подтверждена у 61-летней китаянки из города Ухань. Журналисты из The Nation заявили, что сейчас иностранка прошла курс лечения и готова вернуться домой.

Состояние пациентки медики не сочли тяжелым, вирус удалось успешно обезвредить. С 3 января в аэропортах Суварнабхуми, Донмыанг, Пхукет и Чиангмай осуществляется проверка людей из Ухани. Страна усилила государственный контроль в больницах. Ранее говорилось о 12 возможных заболевших, но у остальных признаки новой болезни не подтвердились. У них определили сезонную простуду. С 8 января восемь человек прошли лечение в Институте инфекционных заболеваний Бамраснарадура.

Напомним, что с середины декабря в Ухане началась вспышка неизвестной пневмонии. Число инфицированных выросло до 59 человек, еще 163 человека оказались на карантине. У большинства пациентов затруднено дыхание. В отдельных случаях вирус поражает легкие. Еще 38 случаев обнаружено на территории Гонконга, по одному в Сингапуре и Южной Корее.

Ранее Piter.tv писал о том, что Полтавченко подписал "дорожную карту" по сотрудничеству с Уханем.

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