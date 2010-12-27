В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников

Причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

В среду, 3 июля, Минобороны намерено опубликовать список погибших моряков-подводников. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

По факту гибели моряков-подводников СК РФ начал проверку, а 2 июля президент России Владимир Путин прервал свое участие в форуме "Реки России" и приехал на экстренную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Президент поручил ему лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом, что и произошло на следующий день.

Глава Минобороны рассказал, что моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат ценой своей жизни. Известно, что среди погибших 3 капитана 2 ранга, 2 капитана 3 ранга, капитан-лейтенант, подполковник медицинской службы и 7 капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России.

Ранее мы сообщали о том, что погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище

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