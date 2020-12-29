Полицейский хотел задержать влюблённую пару, но за них вступился прохожий.

В TikTok разошлось видео об "обмене задержанными" на митинге в Петербурге. На Гончарной улице сотрудник правоохранительных органов готовился задерживать молодого человека и девушку, которые стояли на тротуаре. Однако к нему обратился прохожий, который спросил, нужно ли ему задержание для того, чтобы "палку зарубить" и вызвался пройти в автозак вместо них. Полицейский принял предложение и увел мужчину, зазвучали аплодисменты.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживала собравшихся у станции метро.

Видео: TiKTok / @ghghtf.ops