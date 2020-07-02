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В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона

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Скульптура Томаса Джексона больше не будет находиться в Ричмонде.

В США демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона. Об этом сообщили представители телеканала Wric в городе Ричмонд, штат Виргиния. Ранее темнокожий мэр Левар Стоуни отдал распоряжение убрать все монументы конфедератов с улиц города. 

Напомним, что скульптура Томаса Джексона установлена в Ричмонде в 1919 году.  После демонтажа статуи ее погрузили в большегрузный автомобиль, который увез памятник в неизвестном направлении.

Ранее протестующие в Ричмонде снесли памятник, установленный в 1982 году. Он создавался в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. Также пострадал монументы Джефферсону Дэвису и Уильямсу Картеру Уикману. 

В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу.

Видео: Youtube/WTVR CBS 6

Теги: беспорядки, конфедераты, ричмонд, снос памятника, томас джексон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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