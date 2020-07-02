В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона

Скульптура Томаса Джексона больше не будет находиться в Ричмонде.

В США демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона. Об этом сообщили представители телеканала Wric в городе Ричмонд, штат Виргиния. Ранее темнокожий мэр Левар Стоуни отдал распоряжение убрать все монументы конфедератов с улиц города.

Напомним, что скульптура Томаса Джексона установлена в Ричмонде в 1919 году. После демонтажа статуи ее погрузили в большегрузный автомобиль, который увез памятник в неизвестном направлении.

Ранее протестующие в Ричмонде снесли памятник, установленный в 1982 году. Он создавался в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. Также пострадал монументы Джефферсону Дэвису и Уильямсу Картеру Уикману.

В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу.

Видео: Youtube/WTVR CBS 6