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В Ричмонде протестующие снесли еще один памятник конфедератам

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Пострадала скульптура, установленная в 1892 году.

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам. Об этом сообщили журналисты из Washington Post со ссылкой на администрацию города Ричмонд. Чиновники пояснили, что демонстранты в ходе массовых беспорядков демонтировали скульптуру, установленную в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. 

Известно, что вандалы снесли памятник 1892 года около 11 часов утра по местному времени 17 июня (около 6 часов утра по московскому времени). Протестующие забрались на постамент, а затем сбросили памятник с пьедестала. 

В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам.

Видео: YouTube / Associated Press

Теги: беспорядки, конфедераты, ричмонд, снос памятника
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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