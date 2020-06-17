В Ричмонде протестующие снесли еще один памятник конфедератам

Пострадала скульптура, установленная в 1892 году.

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам. Об этом сообщили журналисты из Washington Post со ссылкой на администрацию города Ричмонд. Чиновники пояснили, что демонстранты в ходе массовых беспорядков демонтировали скульптуру, установленную в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны.

Известно, что вандалы снесли памятник 1892 года около 11 часов утра по местному времени 17 июня (около 6 часов утра по московскому времени). Протестующие забрались на постамент, а затем сбросили памятник с пьедестала.

В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам.

Видео: YouTube / Associated Press