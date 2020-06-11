В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов

Пострадали памятники в Ричмонде и Портсмуте.

В двух городах американского штата Виргиния протестующие снесли статуи конфедератов. Об этом рассказали местные СМИ. Они объяснили, что демонтаж скульптур носит стихийный характер во время беспорядков, вызванных борьбой против расизма и беспредела полиции.

В городе Ричмонд протестующие снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. В Портсмуте (расположен в 150 км от Ричмонда) активисты сняли с постамента одну из четырех фигур Монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США. При этом остальные статуи были обезглавлены. Журналисты из Virginian-Pilot выяснили, что в ходе операции один из протестующий получил ранения. Он ударился головой о памятник. В результате 30-летнего мужчину пришлось госпитализировать из-за потери сознания.

Согласно сведениям телеканала CBS 6 Richmond, памятник Дэвису демонстранты свалили на землю в ночь на 11 июня. Накануне протестующие выкинули в озеро памятник Христофору Колумбу.

Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими.

Видео: YouTube / Associated Press