Офицер из Хартвелла заявил, что преклонит колено только перед Богом.

Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими. Об этом сообщили журналисты The New York Post. Они опубликовали ролик, на котором зафиксировано, как представитель закона из города Хартвелл в штате Джорджия отказался встать на колено перед митингующими. Ранее офицера об этом попросили демонстранты, выступающие в поддержку акции против расизма Black Lives Matter. Чернокожий офицер отказался выполнять просьбу протестующих. Он добавил, что и так уважает их желание покончить с расизмом и беспределом.

Я должен был уехать на выходные со своей женой, но вместо этого пришел сюда. Я делаю это, чтобы убедиться, что вы в безопасности американский полицейский

Представитель закона добавил, что готов преклонить колено только перед Богом. Ранее премьер-министр Канады преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма.

В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли.

Видео: nypost.com/2020/06/09/georgia