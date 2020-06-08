Экс-полицейский из США объяснил, зачем нацгвардейцы встали на колени перед толпой

Дуган отметил, что никогда не видел подобных приемов со стороны правоохранительных органов.

Экс-полицейский из США Джон Марк Дуган объяснил, зачем нацгвардейцы встали на колени перед толпой. Об этом сообщает Федеральное агенствто новостей.

Нацгвардейцы начали вставать на колени перед гражданами, чтобы их усмирить. Тем временем, в Соединенных Штатах продолжаются акции протестов. Дуган назвал это абсурдом. По мнению бывшего заместителя шерифа округа Палм-Бич, этим жестом полиция демонстрирует подчинение требованиям толпы.

Напомним, что массовые беспорядки в США были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В Миннеаполисе его задержали 3 сотрудника полиции. Доставив его в участок, они повалили его на пол. Один из правоохранителей наступил ему коленом на горло. Вскоре задержанный потерял сознание. Полиция передала его медикам, но пострадавший погиб в реанимации.

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Видео: Youtube/EastCountyToday