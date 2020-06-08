Правительство Китая готово поставить на паузу обслуживание долга от 77 стран мира. Это связано с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в странах.

Китай приостановил взыскание долгов с развивающихся стран. Об этом говорится в Белой книге "Борьба с COVID-19: действия Китая", опубликованной Госсоветом КНР.

Изначально с подобной инициативой выступили страны-участницы G20. Китайские власти решили поддержать данное предложение. Помимо этого, Китай намерен расширить помощь странам Африки. Власти КНР направляют семь групп экспертов и оказывают посильное содействие континенту.

Напомним, что Белая книга "Борьба с COVID-19: действия Китая" выложена пресс-канцелярией Госсовета КНР 7 июня. Там прописаны действия правительства КНР по борьбе с коронавирусом с 27 декабря 2019 года по конец мая этого года.

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Видео: DailyNation