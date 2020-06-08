Мишустин заявил о стабилизации ситуации в России с коронавирусом

Председатель правительства подчеркнул, что российские больницы справляются с потоком новых больных. В стране сохраняется резерв коек.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России стабилизируется ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусом.

В понедельник состоялось онлайн-заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мишустин отметил, что медицинские учреждения возвращаются в обычному режиму работу. Прирост заболеваемости в России в целом вот уже 6 дней подряд не превышает 2%.

В кабинете министров добавили, что тест-системы также показывают положительную динамику. За время пандемии, выполнено около 12,5 миллионов тестов. Россия имеет 40 различных тест-систем. Около половины из них созданы отечественными производителями.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США.

Видео: government.ru