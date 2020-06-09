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В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли

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Судья штата Виргиния отказал прокурору в демонтаже памятника.

В американском городе Ричмонд суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли. Об этом сообщили журналисты местного телеканала  WTVR. Они рассказали, что судья штата Виргиния вынес постановление о запрете демонтажа объекта.

Ранее с инициативой сноса памятника главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли выступил прокурор Джозеф Блэкберн. Он объяснил, что выступает с данной инициативой от лица потомка дарителя памятника Уильяма Грегори. О возможности сноса памятника заявил губернатор штата Ральф Нортэм. Во время пресс-конференции он распорядился избавиться от монумента. Это произошло на фоне массовых протестов против произвола полиции и расизма.

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Видео: Youtube/ WTVR CBS 6

Теги: памятник, ричмонд, роберт ли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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