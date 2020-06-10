В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

Демонстранты отправили статую Христофора Колумба в парковое озеро.

В США протестующие против расизма и полицейского беспредела снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала WRIC. По данным очевидцев, инцидент произошел в городе Ричмонд в штате Виргиния.

В СМИ рассказали, что толпа демонстрантов вечером 9 июня направилась в городской Берд Парк. Изначально мероприятие носило мирный характер. Однако около 20:30 вечера по местному времени (03:30 утра 10 июня по московскому времени) протестующие начали демонтировать памятник. Для этого они использовали три веревки. Американцам удалось снять памятник с постамента, а затем оттащить статую к озеру. После данного события демонстранты заявили, что акция по сносу объекта не была запланирована, а произошла стихийно.

Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими.

Видео: YouTube / DJ Swirv Deniro, Terrence Daniels