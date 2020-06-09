Гарри Роджерс арестован за наезд на толпу протестующих в пригороде Ричмонда.

Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих. Об этом сообщили журналисты из Henrico Citizen. Они рассказали, что полиция поймала лидера ультраправого движения Гарри Роджерса на территории американского штата Виргиния. Ранее мужчина совершило наезд на толпу людей, протестующих против расизма и беспредела правоохранительных органов.

Напомним, что 36-летний американец въехал в толпу еще 7 июня. Инцидент произошел в пригороде Ричмонда. В результате автомобильного происшествия пострадал один человек. Позже Роджерса задержали по подозрению в нападении с причинением побоев, покушении на тяжкий вред и вандализме. В настоящее время офицеры рассматривают возможность совершения преступлений арестованным на почве ненависти.

Прокурор штата Виргиния подчеркнул, что Гарри Роджерс является пропагандистом идеологии Конфедеративных Штатов Америки, которые во время Гражданской войны являлись рабовладельческими.

В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли.

Видео: YouTube / WTVR CBS 6