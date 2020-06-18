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В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу

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Неизвестные написали на памятнике White Lives Matter.

В американском городе Ричмонд в штате Виргиния вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу.  Об этом рассказали местные журналисты с телеканала WTVR. Очевидцы объяснили, что неизвестные личности  распылили краску при помощи баллончика. На скульптуре спортсмена вандалы оставили надпись  WLM – White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение").

В СМИ заметили, что в настоящее время у полиции есть подозреваемые. Позже на испорченном памятнике появилась надпись BLM (Blaсk Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение").  К настоящему времени администрация города избавилась от обоих лозунгов.

Напомним, что Артур Эш является первым темнокожим теннисистом, который смог победить на чемпионате US Open и Уимблдонском турнире. Спортсмен удостоился памятника в 1996 году. Скульптуру установили в родном городе Эша.

В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов.

Теги: артур эш, беспорядки, ричмонд, снос памятника, теннис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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