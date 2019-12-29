В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России официально отреагировал на факт обысков у Александра Логинова.

Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера. Письмо СБР к IBU опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее в номер российского биатлониста и его тренера Александра Касперовича пришли с обысками во время чемпионата мира в Антхольце. После многочасовых мероприятий Александр Логинов решил сняться с масс-старта в последний день ЧМ. Россиянин выиграл золотую и бронзовую медали незадолго до этого.

Также биатлонист Александр Логинов и тренер спортсмена подадут в суд на сотрудницу IBU. Они считают, что жалоба спортивной чиновницы привела к обыскам в номере биатлониста, которые прошли ранним утром 22 феврали. "Донос" написала Сара Фуссек-Хаккарайнен. Она - антидопинговый менеджер в IBU. Логинов и Касперович намерены возместить не только материальный, но и моральный ущерб.

Видео: YouTube / Johann Mühlegg, Biathlon26