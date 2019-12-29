Биатлонист Логинов подаст в суд на сотрудницу IBU

Потребует компенсации морального и физического ущерба

Биатлонист Александр Логинов подаст в суд на сотрудницу IBU. К иску присоединится и тренер спортсмена Александр Касперович.

Они считают, что жалоба спортивной чиновницы привела к обыскам в номере биатлониста, которые прошли ранним утром 22 феврали. "Донос" написала Сара Фуссек-Хаккарайнен. Она - антидопинговый менеджер в IBU.

Логинов и Касперович намерены возместить не только материальный, но и моральный ущерб. Так как жалоба Фуссек-Хаккарайнен помешала спортсмену принять участие в последней гонке чемпионата мира.

Ранее итальянская полиция начала обыски у сборной РФ по биатлону.

Видео: YouTube / Johann Mühlegg, Biathlon26