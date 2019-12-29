Биатлонист Логинов подаст в суд на сотрудницу IBU

Биатлонист Александр Логинов подаст в суд на сотрудницу IBU. К иску присоединится и тренер спортсмена Александр Касперович.
Они считают, что жалоба спортивной чиновницы привела к обыскам в номере биатлониста, которые прошли ранним утром 22 феврали. "Донос" написала Сара Фуссек-Хаккарайнен. Она - антидопинговый менеджер в IBU.
Логинов и Касперович намерены возместить не только материальный, но и моральный ущерб. Так как жалоба Фуссек-Хаккарайнен помешала спортсмену принять участие в последней гонке чемпионата мира.
Ранее итальянская полиция начала обыски у сборной РФ по биатлону.
Видео: YouTube / Johann Mühlegg, Biathlon26
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