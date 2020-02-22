Итальянская полиция начала обыски у сборной РФ по биатлону

Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил.

Перед предстоящей мужской эстафетной гонкой на чемпионате мира по биатлону в Италии местная полиция пришла с обысками к российским спортсменам. Как сообщили РИА "Новости", правоохранительные органы пришли в номера к биатлонистам Александру Логинову, Евгению Гараничеву и тренеру Александру Касперовичу.

Уточняется, что в рамках обыска изымаются ноутбуки и спортивное оружие. Александр Логинов в эфире "Матч ТВ" рассказал, что запрос на проведение обыска пришел из Международного союза биатлонистов (IBU). Его подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил, сообщается из ордера полиции.

Ранее мы сообщали о том, что французский биатлонист Мартен Фуркад оказался победителем индивидуальной гонки на 20 километров, которая состоялась накануне на чемпионате мира в Италии.

Фото: Global Look Press