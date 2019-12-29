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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

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Россиян на пьедестале почета не оказалось.

Французский биатлонист Мартен Фуркад оказался победителем индивидуальной гонки на 20 километров, которая состоялась накануне на чемпионате мира во Франции. Два других места на пьедестале почета заняли норвежец Йоханнес Бё и австриец Доминик Ландертингер. Россияне в первую тройку не попали. Лучшим из нашей команды стал Никита Поршнев, занявший 11 место. 14-я позиция – у Евгения Гараничева, за ним располодился Александр Логинов, а 43-м завершил дистанцию Эдуард Латыпов.

Ранее мы сообщали о том, что биатлонист Александр Логинов выиграл на ЧМ-2020 во Франции "золото" и "бронзу". При этом норвежские биатлонисты посчитали российского спортсмена недостойным высшей награды мирового первенства. Мы узнали, почему.

Видео: Johann Mühlegg, IBU TV / YouTube

Теги: биатлон, чемпионат мира, чм-2020
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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