Ранее 15 февраля Логинов завоевал золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что норвежские биатлонисты считают Логинова недостойным золота чемпионата мира. Их слова приводит NRK.

Норвежцев смутило, что в текущем сезоне Логинов изначально показывал очень слабые результаты.

"Он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за допинг", —сказано в сообщении

Напомним, что в субботу, 15 февраля, Логинов завоевал золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды. При этом россиянин ни разу не допустил промаха. Отметим, что это золото стало первым для российских мужчин в личных гонках ЧМ с 2008 года.

Рананее мы сообщали о том, что "Золото" на ЧМ по биатлону выиграл россиянин.