В гонке преследования на ЧМ-2020 биатлонист Логинов завоевал "бронзу"

Медаль российского спортсмена стала второй за два дня.

Спортсмен сборной России по биатлону Александр Логинов занял третье место в гонке преследования, которая состоялась накануне в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Россиянин допустил один промах. Первые два места на пьедестале заняли француз Эммануэль Жаклен и норвежец Йоханнес Бё.

Ранее мы сообщали о том, что биатлонист из России Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не промахнувшись ни разу. Два остальных места на пьедестале почета заняли спортсмены из Франции – Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

Победа на ЧМ стала для Логинова первой в карьере, сегодня была завоевана его вторая медаль.