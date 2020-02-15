"Золото" на ЧМ по биатлону выиграл россиянин

Победа на первенстве стала первой для россиянина Александра Логинова.

Биатлонист из России Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не промахнувшись ни разу. Два остальных места на пьедестале почета заняли спортсмены из Франции – Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

Победа на ЧМ стала для Логинова первой в карьере, а также первой медалью для российской команды в рамках стартовавшего чемпионата. До этого все гонки выигрывали представители Норвегии.

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