Piter.TV проследил, как петербургские пенсионеры ходят по подиуму и берут оружие

Мероприятия на любой вкус для людей элегантного возраста организует Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

29 января в "Ленэкспо" состоялась необычная "Акция здоровья". На ней петербургские пенсионеры ходили по подиуму и учились обращаться с холодным оружием, а также занимались зарядкой или получали оздоровительный массаж. Подобные культурные и спортивные мероприятия два десятилетия организует Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров (АВИП) совместно с модным домом "Пава".

Сегодня в нашу организацию входят 14 тысяч петербуржцев элегантного возраста, мы в основном занимаемся досуговой частью, то есть увеселительными программами, лекториями. Мы обучаем их по 11 направлениям деятельности: модный дом, народная журналистика, кулинарные мастер-классы, экскурсионные линии. Павел Лавронов, руководитель отдела по связям с общественностью МРОО "АВИП"

Организация проводит и обучающие программы: компьютерные курсы, шитье, фотошкола, иностранные языки, живопись и вокал.

Я закончила курсы еще в прошлом году, у нас был выпускной весной. Там были курсы подиумного шага, психологии, визажа, кройки и шитья и спорт. У меня спорт на первом месте! Светлана Уфимцева, пенсионерка

Основное время поглощает модный дом Пава и сама организация АВИП, у них очень много и других кружков, которые мы можем посещать. Сейчас я например, записалась на вокал, разрабатываю голос, петь может каждый! Елена Морозова, пенсионерка

Я снимаюсь в кино уже несколько лет, мне очень нравится, актер массовых сцен, были эпизоды, вообще очень интересно. Татьяна Соловьева, пенсионерка

Стать членом организации может каждый пенсионер, инвалид любой категории, ветеран войны или труда, все мероприятия бесплатны.



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Фото и видео: Piter.TV