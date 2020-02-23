Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону

Участник сборной России по биатлону Александр Логинов снялся с гонки в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Гонка проходит в последний день первенства. Россиянин должен был стартовать под первым номером как победитель гонки на спринтерской дистанции, состоявшейся ранее.
Накануне итальянская полиция провела обыски у нескольких спортсменов сборной России и тренера Александра Касперовича. Полиция изымала у спортсмена Александра Логинова ноутбук и телефон. Позже выяснилось, что обыски проводили из-за того, что Касперович использовал чужую аккредитацию во время чемпионата мира.
Ранее Александр Логинов выиграл бронзу и золото в рамках чемпионата мира по биатлону.
Видео: Youtube/ Johann Mühlegg,Far Gti
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