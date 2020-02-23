Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону

Российский спортсмен должен был выйти на гонку под первым номером.

Участник сборной России по биатлону Александр Логинов снялся с гонки в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Гонка проходит в последний день первенства. Россиянин должен был стартовать под первым номером как победитель гонки на спринтерской дистанции, состоявшейся ранее.

Накануне итальянская полиция провела обыски у нескольких спортсменов сборной России и тренера Александра Касперовича. Полиция изымала у спортсмена Александра Логинова ноутбук и телефон. Позже выяснилось, что обыски проводили из-за того, что Касперович использовал чужую аккредитацию во время чемпионата мира.

Ранее Александр Логинов выиграл бронзу и золото в рамках чемпионата мира по биатлону.

Видео: Youtube/ Johann Mühlegg,Far Gti