В Польше начались тренировки в рамках программы Defender Europe 20.

В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак во время открытия завершающего мероприятия Defender Europe на Дравском полигоне. Слова политика транслировало государственное телевидение.

Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности Мариуш Блащак, министра обороны Польши

Напомним, что проведение Defender Europe 20. оказалось отложено из-за распространения коронавируса. Крупнейшие за 25 лет учения по переброске военных из США в Европу планировалось организовать с 20 апреля по 20 мая. Из США в Польшу, ФРГ и Прибалтику направились 20 тысяч солдат, к которым дополнительно присоединятся 9 тысяч американских военнослужащих, которые уже дислоцированы в Европе.

Ранее пентагон отменил учения в рамках Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response из-за пандемии COVID-19. Также командование сократило число военных, которые будут задействованы в Defender Europe.

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессии в своих действиях.