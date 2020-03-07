Defender Europe-2020 самые крупные натовские учения со времён "холодной войны".

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессии в своих действиях.

НАТО проводит военные учения в рамках маневров Defender Europe-2020. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что НАТО собирает у границ РФ "ударный кулак".

- Ни в НАТО, ни в США не скрывают, что "потенциальный противник" в данных учениях — Россия, - сказала Захарова.

Представитель российского МИДа обратила внимание на высказывание главы Пентагона Марка Эспера. Он заявил, что учения это сигнал России, чтобы заставить изменить её "плохое поведение". В чём именно оно заключается, считает Захарова, никто в НАТО не объясняет.

Мария Захарова рассказала, что Defender Europe-2020 самые крупные натовские учения со времён "холодной войны".

Ранее в Пентагоне заявляли, что хотят, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение".

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL