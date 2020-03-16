Из-за коронавируса остановлена переброска военных США на учения в Европу

Об этом объявили в понедельник в Европейском командовании Вооруженных сил США.

Из-за коронавируса остановлен переброс войск США на учебные маневры Defender в Европе и отменены четверо смежных учений на континенте. Как объяснили в Европейском командовании Вооруженных сил США, с 13 марта перемещения личного состава и техники из США в Европу завершены.

Оставшаяся в Европе боевая группа американской армии примет участие в модифицированных учениях, а силы, переброшенные для смежных учений, вернутся в США.

Ранее мы сообщали о том, что Пентагон заявил о желании, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение". Именно эта цель стоит у военных, которые соберутся на учениях Defender Europe 2020. Американские военные учения должны были стать крупнейшими в Европе за четверть века.

Видео: Youtube/HasanSimsek Photogy