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Из-за коронавируса остановлена переброска военных США на учения в Европу

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Об этом объявили в понедельник в Европейском командовании Вооруженных сил США.

Из-за коронавируса остановлен переброс войск США на учебные маневры Defender в Европе и отменены четверо смежных учений на континенте. Как объяснили в Европейском командовании Вооруженных сил США, с 13 марта перемещения личного состава и техники из США в Европу завершены. 

Оставшаяся в Европе боевая группа американской армии примет участие в модифицированных учениях, а силы, переброшенные для смежных учений, вернутся в США.

Ранее мы сообщали о том, что Пентагон заявил о желании, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение". Именно эта цель стоит у военных, которые соберутся на учениях Defender Europe 2020. Американские военные учения должны были стать крупнейшими в Европе за четверть века.

Видео: Youtube/HasanSimsek Photogy

Теги: военные, европа, оружие, пентагон, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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