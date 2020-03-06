Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение". Именно эта цель стоит у военных, которые соберутся на учениях Defender Europe 2020. Информацию распространили в Интерфаксе". В них международном мероприятии задействовано более 20 тысяч американских солдат. Об этом журналистам сообщил министр обороны США Марк Эспер
Учения подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой
прокомментировал эксперт
Боевые маневры страны-союзники проверят с апреля по май . Учения направлены на отработку боевых задач и поддержание боеготовности альянса. Большая часть операций будет вестись на территории Германии и Польши. Кроме США в Defender Europe 2020 будут участвовать 17 государств.
Ранее в Пентагоне признали отставание от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия.
Видео: YouTube/TIME, C-SPAN, ARIRANG NEWS
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