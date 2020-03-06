Именно на это нацелены учения, которые пройдут в Польше и Германии весной 2020 года.

Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение". Именно эта цель стоит у военных, которые соберутся на учениях Defender Europe 2020. Информацию распространили в Интерфаксе". В них международном мероприятии задействовано более 20 тысяч американских солдат. Об этом журналистам сообщил министр обороны США Марк Эспер

Учения подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой прокомментировал эксперт

Боевые маневры страны-союзники проверят с апреля по май . Учения направлены на отработку боевых задач и поддержание боеготовности альянса. Большая часть операций будет вестись на территории Германии и Польши. Кроме США в Defender Europe 2020 будут участвовать 17 государств.

Ранее в Пентагоне признали отставание от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия.

Видео: YouTube/TIME, C-SPAN, ARIRANG NEWS