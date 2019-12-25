В Иране рассказали о судьбе "угнанного" в Афганистане украинского самолета

Борт приземлился в Киеве вечером 23 августа.

Украинский самолет, который якобы угнали в Афганистане, успешно приземлился в Киеве вечером 23 августа. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Ирана Мохаммада Хасана Зибахша.

По его словам, воздушное судно не принадлежало Украине. Борт, о котором идет речь, был из города Каме, расположенного в афганской провинции Нангархар.

Самолет вчера дозаправился в Мешхеде [город в Иране], вылетел в Киев и, по нашим наблюдениям, приземлился в украинской столице в 22:10. Поэтому вопрос об угоне не стоит. Мохаммад Хасан Зибахш, представитель управления гражданской авиации Ирана

Напомним, заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные похитили украинский самолет в Афганистане и улетели на нем в сторону Ирана. По словам дипломата, инцидент произошел на прошлой неделе. Этим бортом планировалось эвакуировать с территории Афганистана граждан Украины, однако, воздушное судно было захвачено неизвестными, после чего оно улетело в Иран с другими пассажирами на борту. Позже эту информацию опроверг официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее в Иванове при посадке у вертолета санавиации оторвалась лопасть.

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