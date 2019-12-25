В Киеве опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане

Ранее об инциденте рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что информация о захвате украинского воздушного судна в Кабуле не является правдивой. Об этом он сказал в беседе с "РБК-Украина".

По его словам, все самолеты, отправленные в Афганистан, успешно вернулись в пункт отправки.

Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Олег Николаенко, официальный представитель МИД Украины

Он подчеркнул, всего в Кабул были высланы три воздушных судна. Из Афганистана удалось вывезти 256 человек.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные похитили украинский самолет в Афганистане и улетели на нем в сторону Ирана. По словам дипломата, инцидент произошел на прошлой неделе. Этим бортом планировалось эвакуировать с территории Афганистана граждан Украины, однако, воздушное судно было захвачено неизвестными, после чего оно улетело в Иран с другими пассажирами на борту.

Ранее вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан.

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