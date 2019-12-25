Амрулла Салех призвал бороться с талибами.

Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан. Соответствующее заявление сделал Амрулла Салех в интервью для телеканала India Today. Чиновник объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Он отверг диктатуру руководства "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и призвал сопротивляться боевикам.

Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан, этого не произойдет, это то, чего хочет "Талибан"*. Мы предпочитаем переговоры, но они должны быть значимыми. Амрулла Салех, вице-президент Афганистана

Напомним, что 15 августа талибы взяли под собственный контроль над столицей Афганистана Кабулом. Боевики взяли под управление президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политического офиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в стране завершена. Он заметил, что форма правления будет объявлена в ближайшие дни.

CNN: При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военнослужащий, трое пострадали.

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