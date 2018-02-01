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Уточнены личности грабителей, участвовавших в перестрелке на Индустриальном проспекте

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Напавшие на ювелирный салон оказались мигрантами и приезжими.

Как стало известно, в ходе перестрелки на Индустриальном проспекте ранен оказался не только полицейский, но и двое грабителей. Преступники доставлены в Александровскую больницу. Ранее мы писали о том, что сотрудник правоохранительных органов находится  в военно-медицинской академии. Согласно последней информации, у него обнаружена рана голени. 
 
 
Вооруженные злоумышленники получили серьезные травмы. Гражданин Грузии, 45-летний Валерий Мельников “поймал” две пули в правое плечо, а также в правый локоть. Ранее злоумышленник уже был судим за кражу. Он отбывал наказание в 2012 году. В настоящее время он зарегистрирован в Петербурге в доме по улице Маршала Блюхера.
 
 
Piter.tv публиковал видео задержания преступников. Позже мы писали, что преступники почти смогли украсть около 60 миллионов рублей.
 
Второй преступник, 37-летний житель Дагестана Абдулагапов, находится в реанимационном отделении. У него диагностировано сквозное ранение в область груди и поясницу.
 
Подробности о нападении на салон ювелирных украшений  можно найти здесь.
 
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Теги: грабители , индустриальный проспект , личности , перестрелка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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