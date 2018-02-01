Уточнены личности грабителей, участвовавших в перестрелке на Индустриальном проспекте

Напавшие на ювелирный салон оказались мигрантами и приезжими.

Вооруженные злоумышленники получили серьезные травмы. Гражданин Грузии, 45-летний Валерий Мельников “поймал” две пули в правое плечо, а также в правый локоть. Ранее злоумышленник уже был судим за кражу. Он отбывал наказание в 2012 году. В настоящее время он зарегистрирован в Петербурге в доме по улице Маршала Блюхера.

Второй преступник, 37-летний житель Дагестана Абдулагапов, находится в реанимационном отделении. У него диагностировано сквозное ранение в область груди и поясницу.