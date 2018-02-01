Уточнены личности грабителей, участвовавших в перестрелке на Индустриальном проспекте

Как стало известно, в ходе перестрелки на Индустриальном проспекте ранен оказался не только полицейский, но и двое грабителей. Преступники доставлены в Александровскую больницу. Ранее мы писали о том, что сотрудник правоохранительных органов находится в военно-медицинской академии. Согласно последней информации, у него обнаружена рана голени.
Вооруженные злоумышленники получили серьезные травмы. Гражданин Грузии, 45-летний Валерий Мельников “поймал” две пули в правое плечо, а также в правый локоть. Ранее злоумышленник уже был судим за кражу. Он отбывал наказание в 2012 году. В настоящее время он зарегистрирован в Петербурге в доме по улице Маршала Блюхера.
Piter.tv публиковал видео задержания преступников. Позже мы писали, что преступники почти смогли украсть около 60 миллионов рублей.
Второй преступник, 37-летний житель Дагестана Абдулагапов, находится в реанимационном отделении. У него диагностировано сквозное ранение в область груди и поясницу.
Подробности о нападении на салон ювелирных украшений можно найти здесь.