Последние новости с места перестрелки на Индустриальном проспекте: ранен полицейский

На Индустриальном проспекте произошла перестрелка, в результате чего один полицейский был ранен в ногу и живот.

Стало известно, что злоумышленники, устроившие стрельбу на Индустриальном пр., сначала ограбили ювелирный магазин "Адамс" на проспекте Большевиков, 3, после чего пытались скрыться на автомобиле.

"Шла с работы мимо ювелирки на пр.Большевиков и там сигнализация работала у них. Пройдя дальше серебряная машина из-за пробки в кармане выехала на тротуар и понеслась вперед. Скорее всего это были они", - сообщают очевидцы.

Также движение по данным проспектам полностью остановлено.

"Теперь закрыли проезд через Ириновский по Индустриальному в обе стороны. Проезд в сторону Наставников тоже перекрыт и откуда никто не едет, т.к. на пол пути в ту сторону также стоят полицейские машины и реанимация", - сообщают местные жители.

По предварительным данным, преступников было четверо, сотрудники полиции задержали только одного. Два преступника получили ранения.

Нормально всё с бандитами. Живой сидел. По ногам, видимо, стреляли. Четыре преступника, одного задержали, трое скрылись во дворах, идёт задержание.





Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург