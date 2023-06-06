Смольный выкупит у застройщика помещения для размещения там филиала КДЦ "Красногвардейский"

Жители получат новый объект социальной инфраструктуры, что сделает новый микрорайон более комфортным.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал Постановление Правительства Санкт‑Петербурга "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт‑Петербурга нежилых помещений по адресу: Санкт‑Петербург, Пахомовская улица, дом 26, строение 1, помещения 11Н, 12Н, 13Н, 14Н".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", город выкупит у застройщика четыре нежилых помещения общей площадью 414,2 м2 в новом многоквартирном жилом доме. Здесь разместится филиал культурно-досугового центра "Красногвардейский".

Жители получат новый объект социальной инфраструктуры, что сделает новый микрорайон более комфортным.

Фото: Piter.tv