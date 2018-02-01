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Грабители, участвовавшие в перестрелке на Индустриальном, унесли с собой золото на 60 миллионов рублей

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В перестрелке На Индустриальном воры пытались спасти награбленные 60 миллионов рублей.

Появились новые подробности по перестрелке на Индустриальном проспекте. Выяснилось, что в автомобиле “Опель Вектра”, в котором передвигались грабители, оперативники нашли золото на сумму около 60 миллионов рублей. 
 
Сообщается, что воры хотели забрать с собой 250 планшетов с дорогостоящими украшениями. Подробнее о нападении на салон “Адамас” можно прочитать здесь
 
Отметим, что преступники оказались приезжими. Двоих удалось задержать. Один участник налета прибыл в Петербург из Батуми, второй - из Дагестана. Третий разыскиваемый  член банды по предварительным сведениям - азербайджанец. 
 
Напомним, что в ходе перестрелки с вооруженными злоумышленниками, пострадал полицейский. Утром его госпитализировали в военно-медицинскую академию имени Кирова. 
 
Двое преступников были также ранены и госпитализированы. Их личности установлены.
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Теги: индустриальный проспект , ограбление , перестрелка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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