Грабители, участвовавшие в перестрелке на Индустриальном, унесли с собой золото на 60 миллионов рублей

Появились новые подробности по перестрелке на Индустриальном проспекте. Выяснилось, что в автомобиле “Опель Вектра”, в котором передвигались грабители, оперативники нашли золото на сумму около 60 миллионов рублей.
Сообщается, что воры хотели забрать с собой 250 планшетов с дорогостоящими украшениями. Подробнее о нападении на салон “Адамас” можно прочитать здесь.
Отметим, что преступники оказались приезжими. Двоих удалось задержать. Один участник налета прибыл в Петербург из Батуми, второй - из Дагестана. Третий разыскиваемый член банды по предварительным сведениям - азербайджанец.
Напомним, что в ходе перестрелки с вооруженными злоумышленниками, пострадал полицейский. Утром его госпитализировали в военно-медицинскую академию имени Кирова.
Двое преступников были также ранены и госпитализированы. Их личности установлены.