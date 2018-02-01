Грабители, участвовавшие в перестрелке на Индустриальном, унесли с собой золото на 60 миллионов рублей

В перестрелке На Индустриальном воры пытались спасти награбленные 60 миллионов рублей.

Появились новые подробности по перестрелке на Индустриальном проспекте. Выяснилось, что в автомобиле “Опель Вектра”, в котором передвигались грабители, оперативники нашли золото на сумму около 60 миллионов рублей.

Сообщается, что воры хотели забрать с собой 250 планшетов с дорогостоящими украшениями. Подробнее о нападении на салон “Адамас” можно прочитать здесь

Отметим, что преступники оказались приезжими. Двоих удалось задержать . Один участник налета прибыл в Петербург из Батуми, второй - из Дагестана. Третий разыскиваемый член банды по предварительным сведениям - азербайджанец.