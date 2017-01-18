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Появилось видео задержания участника перестрелки на Индустриальном проспекте

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Piter.TV показывает эксклюзивное видео задержания одного из участников перестрелки на Индустриальном проспекте.

Piter.TV показывает видео задержания одного из преступников, ограбивших ювелирный магазин, а после чего устроивших перестрелку с сотрудниками полиции.

По последним данным стало известно, что было возбуждено дело о разбое и покушении на жизнь полицейского в соответствии с ч. 2 ст. 162, ст. 317  УК РФ.

"Дело возбуждено по статьям "разбой" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщает Следственный комитет России.

По предварительным данным, действия сотрудников полиции были правомерными, заявляет СК.

Также известно. что ещё один участник нападения скрылся, ведётся его розыск.

На видео можно наблюдать, как раненый преступник лежит на земле и громко кричит от полученных выстрелов в ногу, после чего его госпитализируют.

Напомним, что сегодня в районе 8 вечера на перекрёстке Индустриального и Ириновского проспектов произошла перестрелка с сотрудниками полиции.

 

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Теги: задержание , индустриальный , ириновский , перестрелка , пистолет , полиция , разбой , спб , уголовное дело
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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