Видео: на Индустриальном проспекте произошла перестрелка с сотрудниками полиции

В Красногвардейском районе города полиция задержала злоумышленников, которые ограбили магазин, а после пытались скрыться на автомобиле.

Вечером 31 января в Красногвардейском районе пара злоумышленников ограбила магазин, а после пытались скрыться на автомобиле.

На перекрёстке Ириновского и Индустриального проспектов преступники проехали на красный свет светофора и столкнулись с встречным автомобилем.

После столкновения началась перестрелка с преследовавшими сотрудниками полиции. Один полицейский был ранен в ногу.

Очевидцы сообщают, что движение на этом участке затруднено.

"Перекрёсток регулируют сразу 5-6 сотрудников ДПС! 2 скорые, много машин ППС и ДПС, территория опечатана! Движение затруднено, трамваи стоят в обе стороны (уже по 10 трамваев с каждой стороны)!", - пишут в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург