Пострадавший в перестрелке полицейский доставлен в военно-медицинскую академию

Раненый сотрудник полиции доставлен в военно-медицинскую академию с ранением ноги.

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в ногу из-за перестрелки на Индустриальном проспекте, госпитализирован в Военно-медицинскую академию имени Кирова.

Согласно предварительной информации от медиков, угрозы жизни представителя закона в настоящее время нет.

Напомним, что инцидент произошел вчера поздно вечером. Патруль правоохранительных органов гнался за грабителями, которые обворовали ювелирный салон. Во время погони произошла перестрелка. Двое преступников были задержаны , третьему удалось сбежать. Мужчина объявлен в розыск.