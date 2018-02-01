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Пострадавший в перестрелке полицейский доставлен в военно-медицинскую академию

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Раненый сотрудник полиции доставлен в военно-медицинскую академию с ранением ноги.

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в ногу из-за перестрелки на Индустриальном проспекте, госпитализирован в Военно-медицинскую академию имени Кирова. 
 
Согласно предварительной информации от медиков, угрозы жизни представителя закона в настоящее время нет.
 
Напомним, что инцидент произошел вчера поздно вечером. Патруль правоохранительных органов гнался за грабителями, которые обворовали ювелирный салон. Во время погони произошла перестрелка. Двое преступников были задержаны, третьему удалось сбежать. Мужчина объявлен в розыск.
 
Подробнее о случившемся можно узнать в этом материале
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Теги: военно-медицинская академия , индустриальный проспект , налет , перестрелка , раненый , ювелирный салон
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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