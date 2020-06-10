Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров

УПЗ проверит аппараты на безопасность и функциональность.

Уральский приборостроительный завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров. Об этом сообщили представители УПЗ, входящего в состав концерна "Радиоэлектронные технологии"). Специалисты объяснили, что все устройства искусственной вентиляции легких "Авента-М" будут дополнительно проверены на безопасность и функциональность.

В УПЗ отметили, что проверки оборудования могут быть осуществлены как на местах, так и на территории завода-изготовителя. Все расходы завод готов принять на себя. Он гарантирует возврат аппаратов в исправном состоянии.

Напомним, что 9 и 12 мая в московской и петербургской больницах произошли пожары из-за аппаратов ИВЛ "Авента М", произведенных на одном из заводов КРЭТ. После трагедии Росздравнадзор приостановил использование на территории РФ этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров.

Видео: Piter.TV