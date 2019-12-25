Росздравнадзор: делать выводы о работе аппаратов ИВЛ рано

Испытания аппаратов продолжаются.

Делать какие-либо выводы о работе аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", которые производит Уральский приборостроительный завод, преждевременно, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что проверка и технические испытания аппаратов ИВЛ продолжаются. Напомним, что на сегодняшний день в клиниках Петербурга находятся 1 210 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом дефицит составляет 667 единиц. Уточняется, что в основном больницы используют аппараты производства Германии, Швейцарии и Ирландии.

Ранее мы писали, что США передали аппараты ИВЛ столичному центру имени Пирогова.

Фото:Piter.TV