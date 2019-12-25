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Росздравнадзор: делать выводы о работе аппаратов ИВЛ рано
Сегодня, 14:09
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smirenny

Росздравнадзор: делать выводы о работе аппаратов ИВЛ рано

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Испытания аппаратов продолжаются.

Делать какие-либо выводы о работе аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", которые производит Уральский приборостроительный завод, преждевременно, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что проверка и технические испытания аппаратов ИВЛ продолжаются. Напомним, что на сегодняшний день в клиниках Петербурга находятся 1 210 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом дефицит составляет 667 единиц. Уточняется, что в основном больницы используют аппараты производства Германии, Швейцарии и Ирландии. 

Ранее мы писали, что США передали аппараты ИВЛ столичному центру имени Пирогова.

Фото:Piter.TV

Теги: ивл, коронавирус, росздравнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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