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В Петербурге двоих детей подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки
Сегодня, 13:11
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В Петербурге двоих детей подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки

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У детей начались судороги после того, как бабушка поставила им уколы от простуды.

Срочную медицинскую помощь петербургские врачи оказали двум четырехлетним детям. Несовершеннолетних подключили к аппарату искусственной вентиляции легких стало известно Piter.tv.

Бабушка  решила вылечить внуков от простуды и сделала им уколы, после чего дети почувствовали себя плохо. В карете "скорой" у детей начались судороги. 

Отец пострадавших уточнил, что его мать имеет диплом врача-терапевта, поэтому и взялась за домашнее лечение.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее 5-летняя петербурженка обожгла лицо, упав на мангал.

Фото: Piter.tv

Теги: ивл, лечение на дому, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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