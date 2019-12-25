В Петербурге двоих детей подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки

У детей начались судороги после того, как бабушка поставила им уколы от простуды.

Срочную медицинскую помощь петербургские врачи оказали двум четырехлетним детям. Несовершеннолетних подключили к аппарату искусственной вентиляции легких стало известно Piter.tv.

Бабушка решила вылечить внуков от простуды и сделала им уколы, после чего дети почувствовали себя плохо. В карете "скорой" у детей начались судороги.

Отец пострадавших уточнил, что его мать имеет диплом врача-терапевта, поэтому и взялась за домашнее лечение.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее 5-летняя петербурженка обожгла лицо, упав на мангал.

Фото: Piter.tv