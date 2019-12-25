В Петербурге двоих детей подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки

Срочную медицинскую помощь петербургские врачи оказали двум четырехлетним детям. Несовершеннолетних подключили к аппарату искусственной вентиляции легких стало известно Piter.tv.
Бабушка решила вылечить внуков от простуды и сделала им уколы, после чего дети почувствовали себя плохо. В карете "скорой" у детей начались судороги.
Отец пострадавших уточнил, что его мать имеет диплом врача-терапевта, поэтому и взялась за домашнее лечение.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Ранее 5-летняя петербурженка обожгла лицо, упав на мангал.
Фото: Piter.tv
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