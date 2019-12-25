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Производитель аппаратов ИВЛ рассказал о возможных причинах возгорания
Сегодня, 19:08
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smirenny

Производитель аппаратов ИВЛ рассказал о возможных причинах возгорания

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В больницах Москвы и Петербурга произошли пожары.

Производитель аппаратов ИВЛ, которые доставляются в больницы с 2012 года, рассказал о возможных причинах возгорания, сообщил РБК со ссылкой на концерн "Радиоэлектронные технологии".

Концерн рассматривает версию о нарушении мер противопожарной безопасности и причины технического характера. Отмечается, что в работе аппаратов марки "Авента-М" ранее не было проблем.

Напомним, в Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия погибли ее пациенты. 

Ранее мы писали, что в МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия.

Фото: Piter.TV

Теги: аппараты ивл, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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