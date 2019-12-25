В России запретили пользоваться аппаратами ИВЛ "Авента-М" после пожаров. Об этом сообщили в Росздравнадзоре сегодня, 13 мая.
Приостанавливается эксплуатация аппаратов ИВЛ данной марки, которые произведены после 1 апреля.
В ведомстве напомнили, что именно аппараты "Авента-М" использовали в больницах имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Из-за неисправности данных ИВЛ произошли пожары в этих клиниках — в Москве 9 мая, погиб один человек, в Санкт-Петербурге 12 мая, погибло 5 человек.
Ранее была названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
CEКC ЗНАKОМСTВА БECПЛАТНO, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating