Приостанавливается эксплуатация аппаратов ИВЛ данной марки, которые произведены после 1 апреля.

В России запретили пользоваться аппаратами ИВЛ "Авента-М" после пожаров. Об этом сообщили в Росздравнадзоре сегодня, 13 мая.

Приостанавливается эксплуатация аппаратов ИВЛ данной марки, которые произведены после 1 апреля.

В ведомстве напомнили, что именно аппараты "Авента-М" использовали в больницах имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Из-за неисправности данных ИВЛ произошли пожары в этих клиниках — в Москве 9 мая, погиб один человек, в Санкт-Петербурге 12 мая, погибло 5 человек.

Ранее была названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.