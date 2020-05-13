Названа причина смерти пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия

Один из них погиб из-за отключения аппарата ИВЛ.

В среду, 13 мая, стала известна причина смерти пациентов во время пожара в больнице Святого Георгия. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что инцидент произошел ранним утром 12 мая в реанимации. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ, к которому был подключен один из пациентов. Погибло пять человек. Также в больнице сообщили о том, что во время пожара пострадал врач отделения реанимации.

По данным специалистов, один из пациентов скончался от того, что аппарат ИВЛ вышел из строя. Остальные отравились угарным газом.

Ранее мы сообщали о том, что погибшими при пожаре в больнице Петербурга оказались четверо мужчин и пожилая женщина.

Видео:Piter.TV