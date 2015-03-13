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За минувшие сутки в больницы Петербурга госпитализировали 105 горожан
Сегодня, 19:25
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За минувшие сутки в больницы Петербурга госпитализировали 105 горожан

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Еще 95 человек покинули стационары.

За минувший вторник в петербургские больницы госпитализировали 105 человек с ковидом и пневмониями. Еще 95 человек покинули стационары, передают в оперштабе в среду, 18 мая.

Сегодня продолжают лечиться в стационарах 1 372 пациентов, из них 26 подключены к аппарату ИВЛ. В реанимации лежат 189 петербуржцев. Амбулаторное лечение проходят 2 931 человек. На сегодняшний день на карантине сидят 166 пациентов. 

В семи стационарах продолжают принимать жителей с ковидом – шести городских и одном федеральном. В них развернули 1509 коек.

Ранее в Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек. Разрешение начало действовать накануне.

Фото: Piter.tv
 

Теги: заболеваемость суточная, ивл, ковид, стационары
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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