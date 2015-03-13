За минувшие сутки в больницы Петербурга госпитализировали 105 горожан

Еще 95 человек покинули стационары.

За минувший вторник в петербургские больницы госпитализировали 105 человек с ковидом и пневмониями. Еще 95 человек покинули стационары, передают в оперштабе в среду, 18 мая.

Сегодня продолжают лечиться в стационарах 1 372 пациентов, из них 26 подключены к аппарату ИВЛ. В реанимации лежат 189 петербуржцев. Амбулаторное лечение проходят 2 931 человек. На сегодняшний день на карантине сидят 166 пациентов.

В семи стационарах продолжают принимать жителей с ковидом – шести городских и одном федеральном. В них развернули 1509 коек.

Ранее в Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек. Разрешение начало действовать накануне.

Фото: Piter.tv

