В Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек

Разрешение начало действовать накануне.

Накануне в Ленинградской области разрешили проводить массовые мероприятия, если их количество рассчитано на тысячу человек и не превышает его. Об этом стало известно из постановления губернатора Александра Дрозденко.

Теперь в регионе смогут проводить массовые гуляния, зрелищные и другие массовые мероприятия, однако соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований пока не отменяют.

Кроме того, власти направили в Роспотребнадзор обращение для согласования отмены масочного режима.

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