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В Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек
Сегодня, 10:50
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек

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Разрешение начало действовать накануне.

Накануне в Ленинградской области разрешили проводить массовые мероприятия, если их количество рассчитано на тысячу человек и не превышает его. Об этом стало известно из постановления губернатора Александра Дрозденко.

Теперь в регионе смогут проводить массовые гуляния, зрелищные и другие массовые мероприятия, однако соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований пока не отменяют. 

Кроме того, власти направили в Роспотребнадзор обращение для согласования отмены масочного режима.

Фото: Pexels

Теги: коронавирус, ленобласть, массовые мероприятия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге,

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