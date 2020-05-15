Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров

Комиссия на предприятии была создана в ту же ночь, когда произошёл пожар в столице.

Все партии аппаратов ИВЛ "Уральсого приборостроительного завода" проверили после пожаров в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, комиссия на предприятии для проверки аппаратов для искусственной вентиляции лёгких была создана в ту же ночь, когда произошёл пожар в столице.

В течение всего этого времени все партии были проверены. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России

Он отметил, что проверки были нужны для того, чтобы исключить проблемы с аппаратами в дальнейшем.

Ранее в России запретили пользоваться аппаратами ИВЛ "Авента-М" после пожаров. Об этом сообщили в Росздравнадзоре 13 мая. Приостанавливается эксплуатация аппаратов ИВЛ данной марки, которые произведены после 1 апреля.