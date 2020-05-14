Семьям погибших при пожаре в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону

Пожар произошел рано утром 12 мая в реанимации на шестом этаже.

Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты семьям пяти погибших при пожаре пациентов больницы Святого Георгия. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Смольного.

Каждой семье из резервного фонда выделят по миллиону рублей в равных долях на каждого члена семьи – дети, родители и супруги. Порядок предоставление выплат разработает городской комитет по соцполитике.

Пожар произошел рано утром 12 мая в реанимации на шестом этаже. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в апаарате ИВЛ. В пожаре погибли пять пациентов. Также пострадал врач отделения реанимации. Один из пациентов скончался из-за отключения аппарата ИВЛ, остальные отравились угарным газом.

В России запретили пользоваться аппаратами ИВЛ "Авента-М" после пожаров.

Видео:Piter.TV