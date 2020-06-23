Уилан не будет обжаловать приговор, так как ждет обмена

Адвокат американского шпиона заявил, что Уилан не верит в российское правосудие.

Американец Пол Уилан не будет обжаловать приговор. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на адвоката мужчины, недавно осужденного за шпионаж. По словам юриста, фигурант расследования планирует дождаться обмена.

Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене адвокат Пола Уилана

Сторона защиты Уилана ранее заявляла, что служба внешней разведки РФ рассматривает возможность обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко. Граждане РФ в настоящее время отбывают наказание в США.

Напомним, что Мосгорсуд признал вину Уилана в шпионаже. Бывшего морпеха приговорили к 16 годам заключения. Известно, что подозреваемого задержали в конце 2018 года в Москве. С собой у американца находилась флешка с секретными данными. Адвокат Уилана заявил, что его подзащитный стал жертвой провокации. на флешке он рассчитывал увидеть фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад, а не секретные данные.

Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана.

Видео: YouTube / AP Archive